Başkan Karataş'tan sağduyu uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Karataş'tan sağduyu uyarısı

Başkan Karataş'tan sağduyu uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "İdrak düzeyi vasatın dahi altında olan herkes, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları görür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "İdrak düzeyi vasatın dahi altında olan herkes, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları görür" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye'de son zamanlarda cereyan eden bir takım gelişmelerin, hain ve sinsi emellerin yeniden harekete geçtiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Karataş, "Orman yangınları ve sel felaketleri gibi ağır badireler atlatan ülkemizde, belli ki bir takım çevreler nifakı geçim kapısı görmeye başlamış, hainliği ele alıp ülke turuna çıkmış! Sığınmacılar üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan kaos, karmaşa ve bozgunculuk senaryosunu sahnelemeye çalışan karanlık mihraklar, birlik ve beraberliğe kast etmekte, ayrımcılığa ceht etmekte huzur ve istikrarımızı bozmaya cüret göstermektedir" diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, "Bu girişimi ve oynanan alçak oyunu, idrak düzeyi vasatın dahi altında olan herkes görebiliyorken, kendilerini aydın ve sanatçı olarak tarif edenlerin öküzün altında buzağı aramaya çalıştıkları açıktır, saçıktır, ayan-beyan seçiktir. ve bu anlayış milli ve ahlaki açıdan eziktir, büzüktür, siliktir, çürüktür. Milletimiz, kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberlik surlarıyla bu hain tuzakların önüne geçecek, milletimizi fitnenin kucağına itmek isteyen fesatlara ve fücurlara asla geçit vermeyecektir. Kardeşlikle, dayanışmayla, izzetle ve iffetle her türlü tefrikanın üstesinden gelecek olan bizler; Allah'ın izniyle milli bekamızı ve huzurumuzu yormak ve yaralamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları da veren İl Başkanı Karataş, "Bu ülkede hepimiz biriz, beraberiz, birlikte varız, birlikte mutlu, birlikte huzurluyuz. Birbirimizden uzaklaşırsak, algı tuzaklarına düşerek birbirimize kin ve nefret beslemeye kalkışırsak, gücümüzden oluruz, bekamızdan oluruz, birbirimizden oluruz. Bu yüzden aklıselimi elden bırakmayalım, sağduyu sahibi olalım, zillet figüranlarına yol açmayalım, işlerini kolaylaştırmayalım. Çünkü bize birlik ve beraberlik yakışır, bir olmak yakışır, iri olmak yakışır, diri olmak yakışır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Karataş'tan sağduyu uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:01:09. #1.14#

title