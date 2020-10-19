Başkan Karataş'tan Muhtarlar günü mesajı
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Başkan Karataş'tan Muhtarlar günü mesajı

19.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:43
Başkan Karataş'tan Muhtarlar günü mesajı

Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakarlık isteyen mukaddes bir iştir" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakarlık isteyen mukaddes bir iştir" ifadelerini kullandı.

Yayımladığı mesajla muhtarlık görevinin önemine dikkat çeken Başkan Karataş "Sorumlu oldukları alanlar içerisinde çok önemli bir görevi icra eden muhtarlarımız çok kutsal bir görev üstlenmektedirler. Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakarlık isteyen mukaddes bir iştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu vesileyle işini fedakarca yapan, hiçbir sorumluluktan kaçınmayan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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