Başkan Karataş'tan gençlere evde kal çağrısı Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Karataş, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Kovid-19 salgınına karşı bütün insanlık aynı amaç doğrultusunda mücadele ediyor. Ülkemizde de etkisini göstermiş olan Kovid-19 virüsünün daha fazla yayılmaması için milletçe Sağlık Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın uyarılarını dikkate alıp, tedbiri elden bırakmamalıyız" dedi.

Başkan Karataş, "Değerli gençler belki sizler daha az risk gurubundasınız, fakat şunu unutmayın ki taşıyıcı olabilirsiniz. Allah korusun dışarıdan aldığınız virüsü evlerinize taşıyarak, evlerinizdeki büyüklerimize bulaştırarak, onların hayatlarını tehlikeye atmış olursunuz. Bu bakımdan değerli gençlerimiz lütfen çok mecbur kalmadığınız sürece evlerinizde kalarak bu virüsün yayılmasını engelleyebiliriz. Sokakta attığımız her adım evimize taşıyacağımız virüs demektir. Bu anlamda gençlerimizin mümkün olduğunca evde kalmaları, Kovid-19 virüsüyle mücadelemizi perçinleyecek ebeveynlerimizin de yüreğine su serpecektir. Tedbirli olup, tevekkül ederek bu zorlu günleri atlatacağımıza inancımız tamdır. Genel Başkanımızın belirttiği gibi: Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım. Milletçe yaşamış olduğumuz bu zorlu günleri, birlik ve beraberliğimizi perçinleyip, el ele; omuz omuza vererek en kısa süre içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyor, milletimin bütün fertlerine Cenab-ı Mevla'dan sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA