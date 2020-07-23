Başkan Karataş'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "24 Temmuz' da kutlanan basın bayramında gazeteciliğin fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirten Karataş "İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma çalışmalarını yürüten basın toplumun güvencesidir. Bu vesileyle; her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içerisinde olan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarımızı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA