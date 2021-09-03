Başkan Karataş'tan Akşener'e sert tepki
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Başkan Karataş'tan Akşener'e sert tepki

Başkan Karataş'tan Akşener'e sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten İP Genel Başkanı Meral Akşener'e sert çıktı. Başkan Naim Karataş, "İP'in Genel Başkanı Meral Akşener, siyaset yapacağım derken çam üstüne çam deviriyor, şuur bulanıklığına en güzel örnekleri veriyor. Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmed Han'la mukayese edilecek ya da ona benzetilecek çapta mıdır, evsafta mıdır, ayarda mıdır? Meral Akşener muhakkak bir sağlık kontrolünden geçmeli ve akli muvazenesini mutlaka kontrol ettirmelidir! Bu nasıl bir hadsizliktir, bu nasıl bir cahilliktir, bu nasıl bir zihin fukaralığıdır?" ifadelerini kullandı.

CHP sevgisi gözlerini kör etmiş

"İP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu'na koltuk değnekliği yapıp arka çıkana kadar, İstanbul yollarında arızalanan toplu ulaşım araçlarına çözüm yolunu göstermelidir" diyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Meral Akşener hiç olmazsa bu yolla vatandaşa fayda üretmiş olur. Ama ne yazık ki CHP sevgisi ve sevdası gözlerini o kadar kör etmiş ki; ne ağzından çıkanı duyuyor, ne de gözü CHP'den başka bir şey görüyor. Hakikat şu ki, muhalefet yapmaya çalışırken bile hayal görüyor, akıl tutulması yaşıyor" diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın çağ açıp kapatan bir padişah olduğunu, Fatih'in sahip olduğu meziyetlerin, askeri ve idari kabiliyetlerin İP Genel Başkanı Meral Akşener'in aklının alamayacağı kadar büyük olduğunu dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Ne acı ki, işte bunlar ülke yönetmeye talip oluyor, iktidara göz dikiyorlar. Bunlar önce gitsin tarih okusunlar, bunlar önce gitsin psikoloji okusunlar, bunlar önce beşeri ilimleri öğrensinler, ondan sonra çıksın siyaset yapsınlar, muhalefet etsinler!" çağrısında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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