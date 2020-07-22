Başkan Karataş'tan 23 Temmuz mesajı Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Kongresi 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz' ilkesi ve kararlığıyla, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak, tarihi yeniden yazdıran destansı bir mücadelenin başlangıcıdır. Anadolu'da Milli Mücadele birliğinin kurulmasının ikinci adımı Erzurum Kongresi ile atılmıştır. Samsun'dan başlayan bu kutlu yürüyüş Erzurum' da inanç ve imanla omuzlanmıştır. Erzurum kongresi tarihi yeniden yazdıran, destansı bir mücadelenin başlangıcı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Erzurum'da bir araya gelerek milli mücadele harekatını başlatmışlardır. Erzurum'da bayraklaşan bu milli harekat kısa bir süre içerisinde tün vatan sathına yayılmıştır. Milletimizin istikbaline ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalist güçlere karşı İstiklal mücadelesi başlamış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılığa bürünmüştür. Türk milleti bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve dünyanın tek başarılı istiklal savaşını şanına yaraşır bir şekilde tamamlayarak, Anadolu coğrafyasını ebediyete kadar Türk'ün hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına, vatanımız uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allah' tan rahmet diliyor, şanlı vatanımız uğruna ve şerefli milletimizin geleceği için savaşmış bütün gazilerimize de şükranlarımı sunarım." - ERZURUM

Kaynak: İHA