Başkan Karataş'tan 19 Mayıs mesajı
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Başkan Karataş'tan 19 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş'tan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:39

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlığını ve hayat haklarını gasp ve imha etmeye çalışan mihraklar için 19 Mayıs, hüsran ve mağlubiyetle bitecek sürecin ilk adımı ve ilk hareketidir. Samsun'dan yola çıkan milli mücadele kararlılığı; Amasya'da milletin azim ve kararını ilan etmiş, Erzurum'da vatanın bir bütün olduğunu ve parçalanamayacağını duyurmuş, Sivas'ta manda ve himayeyi reddederek Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştur. Hiç şüphesiz 19 Mayıs; zulme boyun eğmeyen, zalime diz çökmeyen, esarete ön iliklemeyen, teslimiyete prim vermeyen Türk milletinin ve sinesinden yetiştirdiği milliyetçi kahramanların eseri ve emanetidir. Aynı zamanda bu kutlu tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin de kurtuluş müjdesidir. 19 Mayıs emperyalizmin zincirine, zindanına ve zulmetine karşı Hakk'ın, hidayetin, meşruiyetin, ahlakın, inancın ve mübarek bir direncin en kalıcı ve kesif cevabıdır. 19 Mayıs 1919 ruhunun bizlere miras bıraktığı tarihi mesajın özü de aslında buna vurgu yapmaktadır. Samsun'a çıkan cesur ve faziletli irade, acılar içinde kıvranan, kayıplarla sınanan, işgal ve esaretle tehdit edilen son yurdumuzun umutlarını yeşertmiş, talihini değiştirmiştir. Türk milleti en ağır şartlarda dahi yılgınlık göstermemiş, yenilgiyi peşinen kabullenecek gaflet ve korkaklığın pençesine düşmemiştir. 19 Mayıs; milletimizin kutlu bir silkinişi, destansı bir uyanışı, istiklal uğruna her şeyi göze aldığını ispatlayan muazzam bir stratejik dirilişi olarak tarihe mühür vurmuştur. Dün olduğu gibi bugün de lazım olan aynı anlayışın gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, atılganlığı, enerjiyi ve iyimserliği ifade etmektedir. Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek ülküleri amaçlamış gençliğin yetişmesi halinde Türk milletinin ve Türk devletinin bekası güvenceye kavuşabilecektir. Yarınların teminatı Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi hepimiz için vazgeçilmez hedef ve görevdir. Bu vesileyle, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele döneminin tüm kahramanlarına ve aziz şehitlerimize yüce Allah' tan rahmet diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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