Başkan Karataş: "Sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemeli" - Haberler
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Başkan Karataş: "Sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemeli"

Başkan Karataş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hatay'ın Hassa İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karataş, semt pazarını ziyaretinde sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemesi gerektiğini belirtti.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Hatay'ın Hassa İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karataş, semt pazarını ziyaretinde sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Başkan Karataş, Akbez Mahallesinde kurulan semt pazarı esnafını ziyaret etti. Pazarda çeşitli ürünlerin yer aldığı tezgahları dolaşan Başkan Karataş, pazar esnafıyla bilgi alışverişinde bulunarak sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da görüşen ve görüşlerini alan Başkan Karataş, yapılan denetimler ve esnafın duyarlılığı ile fiyatlardaki suni artışın önüne geçileceğini ifade etti. Karataş, "Bugün pazarcı esnafımızla bir arada olduk. Bilgi alışverişinde bulunduk. Onların ve bütün diğer esnafımızın duyarlılığı ve gayretiyle suni fiyat artışlarının önüne geçilecektir" dedi. - HATAY

Başkan Karataş: Sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemeli

Başkan Karataş: Sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemeli

Başkan Karataş: Sebepsiz fiyat artışlarına gidilmemeli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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