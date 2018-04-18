Başkan Karaosmanoğlu: "Ülkemizin ve Kentimizin Değerlerine Sahip Çıkıyoruz"

Kocaeli Rizeliler Derneği Hanım Komisyonu'nun kermes açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ülkemizin ve kentimizin değerlerine sahip çıkıyoruz" dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli Rizeliler Derneği Hanım Komisyonun İzmit Sanat Sokağında düzenlediği kermesin açılışını gerçekleştirdi. İzmit Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nin standının açılışını gerçekleştiren Karaosmanoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin standını da gezerek alışveriş yaptı. Ziyarette AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Rizeliler Dernek Başkanı Osman Çakır ve çok sayıda davetli yer aldı.

Ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada birliktelik vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Ülkemizin ve kentimizin tüm renklerini seviyoruz. Değerlerimize halkımızla birlikte sahip çıkıyoruz. Güzel ülkemizin huzurunu insanımızla birlikte koruyacağız" dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinin Kocaeli'de anlatılmasını önemsediklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Güzel Türkiyemizin tüm güzelliklerinin sivil toplum kuruluşları tarafından tanıtılması ve anlatılmasını çok önemsiyorum. Vatandaşlarımız arasında oluşan bu güzel atmosfer kentimizin tüm dinamiklerine de yansımaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak STK'larımızın aktif bir şekilde gençlik, eğitim, spor ve kadın üzerine yapılan faydalı projeleri destekliyoruz. Bu bizim için önemlidir ve bu noktada her daim taşın altına elimizi koyuyoruz" şeklinde konuştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin standına da uğrayan Başkan Karaosmanoğlu, "Son Kale Türkiye'yi, düşmana karşı verdiğimiz büyük mücadele sonrasında kurduk. O büyük mücadele sonunda bağımsızlığımıza kavuştuk. Bizler, şehitlerin çocuklarıyız. Sarsılmaz bir imanın, yılmaz bir cesaretin, Büyük bir zaferin mirasçılarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlayan bağımsız ve özgür Türkiye için başlayan koşumuz, muassır medeniyetlerin üstüne çıkıncaya kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ