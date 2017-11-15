Başkan Karaosmanoğlu, Koto Başkanı Necmi Bulut'u Ağırladı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'u makamında ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli Ticaret Odamızın projelerini destekliyoruz" dedi.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Baylam'ı makamında ağırladı. KOTO üyeleriyle kentin ticari hayatının daha fazla canlandırılması adına hazırlanan projeleri istişare eden Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli Ticaret Odamızın çalışmalarını ve projelerini destekliyoruz. Oda üyelerimizin ve esnafımızın da her daim yanındayız" dedi.



Üyelerinin fikir ve önerileri doğrultusunda hazırlandıkları projeleri Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na sunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, öncelikli hedeflerinin Kocaelili esnafın ticaret hacimlerini daha da artırmak olduğunu söyledi. Bulut, "İbrahim Başkanımızın bize verdiği destek için çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.



Kocaeli'deki tüm ticari faaliyetlerin ve organizasyonların KOTO ile birlikte destekleneceğini de sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ülkemizdeki ekonomi alanında tüm göstergeler yükselişi, gelişmeyi, ileriye doğru gidişi işaret ediyor. İyi yoldayız inanıyorum ki daha iyi olacağız. İhracatta yakaladığımız başarıyı da inşallah daha yukarılara çekeceğiz. İstihdamda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara indirmek için devlet ve özel kurumlarımızla canla başla çalışıyoruz. Kentimizin ticareti faaliyetlerinin artması, kazanın vatandaşımızla birlikte tüccarımızın olmasını çok değerli buluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ