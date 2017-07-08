Başkan Karaosmanoğlu" Kocaeli Uyum Kentidir"

Vali Aksoy'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin bir uyum kenti olduğunu ifade etti.

"KENTE YENİ DEĞER KATACAĞINIZDAN EMİNİM"

Diyarbakır'dan Kocaeli'ye atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yeni görevinde başarılar dileyerek" Kocaeli'deki hizmetlerin yürütülmesinde dün de olduğu gibi bugün de yerel yönetimler olarak her zaman devletimizin diğer kurumlarıyla uyum içinde çalıştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan projeleri hayata geçirerek kentimize önemli hizmetler kazandırdık. Bu hizmetleri gece gündüz demeden sürdürmeye devam edeceğiz. Kocaeli bir uyum kentidir. Sizin de Diyarbakır'da olduğu bu Kocaeli'ye de yeni değerler kazandıracağınızdan eminim" şeklinde konuştu.

KOCAELİ TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN

Kocaeli'nin Türkiye'nin en önemli kentlerinde birisi olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise" Biz bu bilinçle hizmetlerimiz vatandaşlarımıza sunacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını Diyarbakır'daki görevimizde de takdirle takip ediyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin başta insan yararı öncelikli hayata geçirdiği çalışmalar ülkemize örnek olmakta. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi'nin bu Türkiye'ye örnek hizmetlerini desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Ziyaret karşılıklı hediyeleşmeden sonra sona erdi.

