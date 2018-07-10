Başkan Karaosmanoğlu: "Cumhuriyetimiz İçin Yeni Bir Dönem"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması nedeniyle Külliye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman'ın da hazır bulunduğu tören öncesi duygularını, "Tarihe şahitlik etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'ye gelmesiyle birlikte Twitter üzerinden bir başka paylaşım gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, "Cumhuriyetimiz için yeni bir gün başladı. Hepimiz için daha çok çalışmamız gereken yeni bir dönem. Evelallah Türkiye, her maksuduna ulaşacak güçte. Milletimize ve insanlığa hayırlı olsun. Bismillah. Elhamdulillah" derken, Bakanlar Kurulunun açıklanması ile de, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kabinesinde yer alan Bakanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Rabbim nice güzel hizmetler yapmayı kendilerine nasip etsin" dedi. - KOCAELİ