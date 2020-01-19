Başkan Karalar: "Yandaş yok, vatandaş var"

19.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:03

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki yaz asfalt hamlesi başlatacaklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar, kentin dört bir yanına, ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini ve artırarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.



4 buçuk kilometrelik yol çalışması gerçekleştirilen Havutlu Mahallesinde halkla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, "Büyük asfalt hamlesi yazın başlayacak. Mayıstan sonra asfalt dökmek için hava çok müsait olacak. Şu anda mevsimden dolayı köylerde, dağlarda çalışamıyoruz. Soğuktan, kar yağışından dolayı asfalt tutmuyor. Adana'nın güzelliği 365 günün 190 günü güneşli. Güneşli günleri de kaçıralım istemiyoruz. Çok sık yağmur yağdığı zaman asfalt yapamazsınız ama böyle güneşli havalarda yapacaksınız. Çünkü Adana'da olağanüstü yol eksiği var. Çok bozuk yol var. Bunu ancak hummalı bir çalışmayla telafi edebiliriz. Önümüzdeki yaz çok yoğun şekilde asfalt dökeceğiz. Yaptığımız yollar bitümlü sıcak karışım olduğu için uzun yıllar dayanacak nitelikte. Bizim yaptığımız yamaların, geçmişte yapılan yollardan daha sağlam olduğunu söylüyorlar. Bu yaptığımız yol vatandaşımızın malı. İyi kullanılırsa 20-30 yıl dayanacak yollar yapıyoruz" dedi.



Hizmet anlayışlarında adalet ilkesini temel aldıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Yunusoğlu, Doğankent ve Solaklı mahallelerimizden arkadaşlar burada. Arıtmaları yok, biz yapıyoruz. Su yok, sularını biz getiriyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda güneyli, doğulu, batılı, kuzeyli yok, Alevi. Sünni, Türk, Kürt yok. Genel Başkanımızın dediği gibi gibi "Bizde yandaş yok, vatandaş var" diye konuştu.



Başkan Zeydan Karalar, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun dinledi ve sohbet etti - ADANA

Kaynak: İHA