Başkan Karalar, personelle bayramlaştı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahada çalışıp korona virüsle ilgili risk alan personele 500, masa başında hizmet eden personele de 300 lira bayram harçlığı-ikramiyesi verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahada çalışıp korona virüsle ilgili risk alan personele 500, masa başında hizmet eden personele de 300 lira bayram harçlığı-ikramiyesi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen, katılımın sınırlı sayıda tutulduğu personel bayramlaşmasında belediye çalışanlarına hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Zeydan Karalar, "Türkiye'de korona virüsle mücadelede en başarılı üç ilin ismi sayılacaksa biri Adana'dır. Bu başarıda da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve belediye çalışanlarının önemli rolü vardır. Kardeşlerimi fedakar çalışmalarından ötürü yürekten kutluyorum. Elbette Valimizin önderliğinde, başka kurum ve kuruluşlar da çalıştı ama Adana Büyükşehir Belediyesi çok iş yaptı. Engel tanımadan koronavirüsle mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Gelirlerimiz büyük oranda düştü. Yoku, yokluğu paylaşıyoruz aslında. Koronavirüsün en fazla vurduğu, maddi açıdan çok zor durumda kalan kesimlere ayni ve nakdi destek verdik. 100 bine yakın koli dağıttık. Bayramdan sonra 100 bine tamamlayacağız. Dayanışma milletimizin en önemli ve bizi güçlü yapan özelliğidir" dedi.

bayram harçlığı geleneği sürüyor

Büyükşehir ve ASKİ'ye bu ay toplam 21 milyon 600 bin lira para aktarıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bizim çalışanımıza ödeyeceğimiz para ASKİ dahil 46 milyon lira. Bürokratlarımız memur maaşlarını ödemek zorunda olduğumuzu söyledi. Ben de 'Memur maaşlarını ödemek zorundayız da, işçinin maaşını ödemek zorunda değil miyiz?' dedim. Korona virüsle mücadele eden ve sahada yoğun çalışan işçimize maaş verilmemesine gönlüm asla razı olmaz. Şartları zorladık ve maaşlarımızı ödedik. Biz olanı paylaşmak zorundayız. İnsanlığın ve adaletin gereği budur. Biz çalışanın yanındayız. Bayram harçlığı-ikramiyesi geleneği başlattık. Maddi açıdan zor durumdayız ama devam ettiriyoruz. Ramazan Bayramı için de, korona virüsle mücadelede riske giren, sahada çalışan personelimize 750'şer lira verelim, büroda ve izinde olana da 500'er yüz lira verilim dedik ama, bunu 500'er yüz ve 300'er lira olarak biraz indirdik fakat vazgeçmedik. Paramız buna yetti. Olanı paylaşıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar gelirlerimiz eski düzeyine ulaşır ve bu miktarın biraz daha üzerine çıkarız. Bu belediye, siyasal parti ayrımı yapmadan, emek veren, çalışan işçisine değer verip sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Aylık 60 milyon lira açığı, halkın parasına sahip çıkarak, işleri ucuza mal ederek kapattık

Belediye meclis toplantılarının canlı yayınlandığını ve belediyenin parasına ne denli sahip çıktıklarının izlendiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Belediyede bir çok kalemde ve işte, yapılanları çok daha ucuza mal ediyoruz. Aylık 60 milyon lira açığı böyle kapattık. Korona virüs tüm dünyayı ve ülkemizi olduğu gibi bizi de zor durumda bıraktı. Ama bunları atlatıp çok güzel günler göreceğimize inanıyorum. Kalbimiz de gönlümüz de, çalışan, emek veren, hakkıyla ter döken kardeşlerimizle birlikte. Ben hepinize, ailelerinizle birlikte güzel günler diliyorum ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Bir sonraki bayramda daha iyi şartlarda olacağız. ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız."

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan ve ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Şefkat Köprüsü uygulaması amacına uygun şekilde devam ederken, uygulama kapsamına Askıda Fatura sistemi de dahil edildi. İhtiyaç sahiplerinin faturaları 'sefkatkoprusu.com' adresinden ödenebilecek. - ADANA

Kaynak: İHA