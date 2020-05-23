Başkan Karalar, personelle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Karalar, personelle bayramlaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahada çalışıp korona virüsle ilgili risk alan personele 500, masa başında hizmet eden personele de 300 lira bayram harçlığı-ikramiyesi verdi.

Başkan Karalar, personelle bayramlaştı
23.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:52

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahada çalışıp korona virüsle ilgili risk alan personele 500, masa başında hizmet eden personele de 300 lira bayram harçlığı-ikramiyesi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen, katılımın sınırlı sayıda tutulduğu personel bayramlaşmasında belediye çalışanlarına hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Zeydan Karalar, "Türkiye'de korona virüsle mücadelede en başarılı üç ilin ismi sayılacaksa biri Adana'dır. Bu başarıda da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve belediye çalışanlarının önemli rolü vardır. Kardeşlerimi fedakar çalışmalarından ötürü yürekten kutluyorum. Elbette Valimizin önderliğinde, başka kurum ve kuruluşlar da çalıştı ama Adana Büyükşehir Belediyesi çok iş yaptı. Engel tanımadan koronavirüsle mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Gelirlerimiz büyük oranda düştü. Yoku, yokluğu paylaşıyoruz aslında. Koronavirüsün en fazla vurduğu, maddi açıdan çok zor durumda kalan kesimlere ayni ve nakdi destek verdik. 100 bine yakın koli dağıttık. Bayramdan sonra 100 bine tamamlayacağız. Dayanışma milletimizin en önemli ve bizi güçlü yapan özelliğidir" dedi.

bayram harçlığı geleneği sürüyor

Büyükşehir ve ASKİ'ye bu ay toplam 21 milyon 600 bin lira para aktarıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bizim çalışanımıza ödeyeceğimiz para ASKİ dahil 46 milyon lira. Bürokratlarımız memur maaşlarını ödemek zorunda olduğumuzu söyledi. Ben de 'Memur maaşlarını ödemek zorundayız da, işçinin maaşını ödemek zorunda değil miyiz?' dedim. Korona virüsle mücadele eden ve sahada yoğun çalışan işçimize maaş verilmemesine gönlüm asla razı olmaz. Şartları zorladık ve maaşlarımızı ödedik. Biz olanı paylaşmak zorundayız. İnsanlığın ve adaletin gereği budur. Biz çalışanın yanındayız. Bayram harçlığı-ikramiyesi geleneği başlattık. Maddi açıdan zor durumdayız ama devam ettiriyoruz. Ramazan Bayramı için de, korona virüsle mücadelede riske giren, sahada çalışan personelimize 750'şer lira verelim, büroda ve izinde olana da 500'er yüz lira verilim dedik ama, bunu 500'er yüz ve 300'er lira olarak biraz indirdik fakat vazgeçmedik. Paramız buna yetti. Olanı paylaşıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar gelirlerimiz eski düzeyine ulaşır ve bu miktarın biraz daha üzerine çıkarız. Bu belediye, siyasal parti ayrımı yapmadan, emek veren, çalışan işçisine değer verip sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Aylık 60 milyon lira açığı, halkın parasına sahip çıkarak, işleri ucuza mal ederek kapattık

Belediye meclis toplantılarının canlı yayınlandığını ve belediyenin parasına ne denli sahip çıktıklarının izlendiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Belediyede bir çok kalemde ve işte, yapılanları çok daha ucuza mal ediyoruz. Aylık 60 milyon lira açığı böyle kapattık. Korona virüs tüm dünyayı ve ülkemizi olduğu gibi bizi de zor durumda bıraktı. Ama bunları atlatıp çok güzel günler göreceğimize inanıyorum. Kalbimiz de gönlümüz de, çalışan, emek veren, hakkıyla ter döken kardeşlerimizle birlikte. Ben hepinize, ailelerinizle birlikte güzel günler diliyorum ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Bir sonraki bayramda daha iyi şartlarda olacağız. ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız."

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan ve ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Şefkat Köprüsü uygulaması amacına uygun şekilde devam ederken, uygulama kapsamına Askıda Fatura sistemi de dahil edildi. İhtiyaç sahiplerinin faturaları 'sefkatkoprusu.com' adresinden ödenebilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Gülçin Ergül Merve Boluğur Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Lionel Messi İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Başkan Karalar, personelle bayramlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 12:52:47. #1.14#
title