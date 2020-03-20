Başkan Karalar: "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal"
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Başkan Karalar: "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal"

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle ilgili dezenfeksiyon, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

20.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:26
Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle ilgili dezenfeksiyon, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda okullar, otogar, gar, havalimanı, metro, müzeler, ibadethaneler, çocuk parkları, parklar, belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri dezenfekte ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de, halkla buluşulan, halka kesintisiz hizmet veren birimler başta olmak üzere dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

18 Mart 2020 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 4 merkez ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında yapılan toplantı sonucunda korona virüsle mücadele hususunda ortak hareket etme ve iş bölümü yapma kararı alındı.

Korona virüs kriz masası oluşturuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde de korona virüs toplantısı gerçekleştirerek, daireler ve birimler arası iş bölümü, görev dağılımı gerçekleştirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüs Kriz Masası oluşturuldu.

Halkı korona virüsle ilgili bilinçlendirmek ve virüsten korunma yöntemlerini aktarmak amacıyla açık hava reklam mecralarına, billboardlara afişler konuldu. Yine aynı amaçla el ilanı bastırıldı.

Otogar, havalimanı, Adana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe belediyesi, gar, metro giriş ve çıkışları ile kentin kalabalık bölgelerinden oluşan 100 noktaya dezenfektan konuldu. Yine Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüslere 250 adet dezenfektan yerleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüs sorunu nedeniyle, hijyen tedbirleri kapsamında konut bazında ASKİ aboneliklerinde ödenmeyen faturalar nedeniyle bir süre su kesintisi yapılmayacağını da duyurdu.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi girişlerinde, güvenlik görevlilerince, elektronik cihazlarla ateş ölçülmesi işlemi gerçekleştiriliyor.

Başkan Karalar, korona virüsün kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, kurallara uyarak, sorunun üstesinden hep birlikte gelineceğine inandığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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