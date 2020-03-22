Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım" - Haber
Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Yerel

Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım"

Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gece yapılan dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışmalarına katıldı, denetleme yaptı Karalar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve park imkanı sağladıklarını açıkladı...

22.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:59
Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: 'Korona'ya delikanlılık yapmayalım'

Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gece yapılan dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışmalarına katıldı, denetleme yaptı

Karalar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve park imkanı sağladıklarını açıkladı

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koron virüsle mücadele kapsamında gece gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına katıldı, denetleme yaptı. Karalar, Adanalı delikanlılığının koran virüse karşı yapılmamasını istedi.

İstasyon Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ve çeşitli bölgelerde yapılan dezenfeksiyon, temizlik çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Adanalılardan kurallara uymalarını istedi ve zorunlu hallerin haricinde dışarıya çıkılmamasının önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Adanalı delikanlılığının koran virüse karşı yapılmamasını istedi. Karalar, "Korona virüs salgınıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığında, Çukurova Üniversitemizden değerli bilim insanlarını davet edip bilgilendirmeye yönelik toplantı yapılmasını sağladık. Valiliğimizle birlikte billboardlara ve çeşitli noktalara, halkımızın virüsten nasıl korunacağına dair bilgilerin yer aldığı afişlerimizi astık. Tabii bu mücadelede en önemli nokta ve en etkili yöntem insanın kendisini koruması, kurallara uyması ve toplum sağlığını ön plana alarak yaşaması. Vatandaşlarımızın mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmaması, çıktığında da diğer insanlarla yakın temas kurmaması, öpüşmemesi, tokalaşmaması, kalabalık yerlerde bulunmaması, hapşırıp öksürürken dikkat etmesi gerekiyor. Mecbur kalıp çıkanların da eve gittiğinde giysilerini ve kendisini iyice dezenfekte etmesi önemli. Tıp insanlarımız, yetkililerimiz bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi zaten her platformda yapıyor" dedi.

Korona virüse karşı seferberlik

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, adeta seferberlik başlattıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "Görüldüğü gibi Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, esnaf, çocuk parkları, parklar, müzeler, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar gibi, akla gelebilecek her noktayı temizliyor, dezenfekte ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızı da topladım ve bu işin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini, mücadeleyi topyekun, birlikte yapmamız gerektiğini konuştuk. İşi bölüştük. Şimdi dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte edilmeyen yer kalmaması ve bunun tekrar tekrar yapılması için çalışmalarımız, iş birliğimiz sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, Korona virüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdık ve dağıtımı sürüyor. Adana'nın 100 muhtelif noktasına dezenfektan standı koyduk. Belediye otobüslerimize de 250 adet dezenfektan koyduk. Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması için de bir karar aldık. İnsanlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çok önemli" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadeleyi büyük özveriyle yaptığını belirten Başkan Karalar, sağlık çalışanlarına belediye otobüslerinin ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Karalar, "Korona virüsle savaşta en önemli gücümüz olan sağlık çalışanlarımızın belediye otobüsleri ve metro ulaşımlarını ücretsiz hale getirdik. Parkomatların bulunduğu yerlerde araçlarını park ederken de ücret ödemeyecekler. Sağlık çalışanlarımızın tamamını yürekten kutluyorum. Korkusuzca, cansiperane çalışıyorlar" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"Valimizin liderliğinde, kent dinamiklerinin tamamıyla müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu salgından olabildiğince az etkilenip, ucuz atlatacağız. Hijyen, temizlik, kurallara uymak, yakın temas kurmamak, tabii ki mümkün mertebe evlerden dışarı çıkmamak çok önemli. Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal. Korona virüsle ilgili konularda Adana delikanlılığı yapma."

Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: 'Korona'ya delikanlılık yapmayalım'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın Haber
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haber
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haber
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Akgül Cem Yılmaz Guido Senia Serra Yılmaz
Spor Falcao Ünal Karaman Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 12:58:13. #1.15#
title