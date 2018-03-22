Başkan Karalar: "Bizde Kimseye İltimas Olmaz"

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, art niyetli bazı müteahhitlerin belediyenin adını kullanıp halkı kandırmaya çalıştığını belirterek, "Biz de akrabaya dahi iltimas olmaz. Yalanlar söyleyip iftiralar atarak iş yapmaya çalışanlara kimse kanmasın" dedi.

Adana Hemşehri Dernekleri Platformu'nun Elit Balo Salonu'nda düzenlediği kahvaltının konuğu olan Başkan Karalar, Türkiye'nin dört bir yanını temsil eden ve salonda bir arada bulunan hemşehri derneklerinin arzu edilen, özlenen Türkiye tablosu olduğunu söyledi. Başkan Karalar, "Herkesin birbirine saygı duyduğu, hiç kimsenin hor görülmediği bir kardeşlik ortamında yaşayan, herkesin birbirine sımsıkı sarıldığı bir Türkiye tablosu arzumuzdur. İşte bu Türkiye tablosu buradadır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalbim de, beynim de, bedenim de Adana için, Seyhan için, Türkiye için, sizin için" diyen Karalar, Seyhan'ın sorunlarını ortadan kaldırıp, daha yaşanabilir, refah, huzurlu bir kent haline getirmek için çok çalıştıklarını ancak daha yapacak çok işleri olduğunu kaydetti.

"Benim tek başına çalışmam yetmez"

Belediye bünyesinde görev yapan herkesin sorumluluğunu en üst düzeyde yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Karalar, "Ben çalışmayı seven bir adamım ama sadece benim çalışmam yetmez" şeklinde konuştu.

Adana'da doğup, büyüdüğünü, eğitim hayatını da yine Adana'da tamamladığını belirten Başkan Karalar, "Bugün neyimiz varsa bu kente ve bu kentte yaşayan sizlere borçluyuz. Dolayısıyla bizim de bu kente ve ülkemize ödememiz gereken borcumuz var. Bu borcu ödemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Seyhan'ın makus talihini kırmalıyız"

Seyhan'daki imar sorununa da değinen Başkan Karalar, Seyhan'ın mutlaka dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Karalar, "Bir belediye başkanı elbette kentin temizliğini, bozuk yollarını yapmalı, asfalt dökmeli, günlük işleri elbette çok iyi yapmalı ama bizim Seyhan'da esas yapmamız gereken şey, Seyhan'ın kötü, makus talihini kırmak. Yani bu kenti değiştirmek, dönüştürmektir. Eğer ben kentin dönüşümünü sağlayamadıysam, kent yenilenmiyor, olumlu anlamda dönüşmüyorsa ben kendimi iyi belediye başkanlığı yaptım saymam" dedi.

"Belediyenin adını kullanan kötü niyetlilere aldanmayın"

Belediyenin adını kullanıp halkı kandırmaya çalışan bazı kötü niyetli müteahhitler bulunduğunu söyleyen Başkan Karalar, şunları kaydetti:

"Bahçeşehir'de, Bahçelievler'de Tellidere'de ya da başka yerlerde; bir tarafta 1 yoğunluk, bir tarafta 2 yoğunluk vermemiz söz konusu değil. Müteahhit bazında imar vermemiz de mevzubahis değil. Bizimle ilgili Pınar ve Namık Kemal'de belediye bu işin içinde diyen bazı müteahhitler ve kötü adamlar olduğunu duyuyoruz. Belediye şunu kolluyor, bunu kolluyor filan. Ben babamın oğlunu kollamam. Ben belediyede sülalesinden bir tane adam çalıştırmayan tek belediye başkanıyım. Bende akrabaya filan iltimas olmaz. İnşallah dönem sonuna kadar bütün Seyhan'ı imarlı hale getiririz. Bu Seyhan'a yapacağımız en büyük hizmettir." - ADANA