Başkan Karalar: "Barış, huzur ve gelişim için emekçilerin hakları güvence altında olmalı"
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Başkan Karalar: "Barış, huzur ve gelişim için emekçilerin hakları güvence altında olmalı"

Başkan Karalar: 'Barış, huzur ve gelişim için emekçilerin hakları güvence altında olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Tüm emeklerimiz Adanalıların mutluluğu için" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Tüm emeklerimiz Adanalıların mutluluğu için" dedi.

Karalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızla birlikte yaptığımız işler, verdiğimiz emekler Adana'nın mutluluğu için. Emekçilerin, işçilerin hak arayışı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile, İşçi ve Emekçi Bayramı ile gündemde kalıyor. Dünyada insan emeğinin sömürülmeye başlanması ile çalışanların hak arama ihtiyacı da ortaya çıkmıştır" dedi.

1 Mayıs'ın aynı zamanda barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için de mücadele günü olduğuna dikkat çeken Karalar şöyle devam etti:

"Emek en yüce değerdir ve bu değerin karşılığını bulması, emekçilerin sorunlarının çözülmesi, çalışanların haklarının savunulması, işçilerin insanca yaşayabilecekleri ücret ve çalışma koşullarının sağlanması ülkemizin ve dünyanın geleceği için, evrensel barışın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş muasır medeniyetler seviyesi hedefine ulaşılmasının önemli araçlarından biri de, çalışanların, işçilerin, emekçilerin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamalarına olanak tanıyacak koşulların oluşturulmasıdır. Bu yoldaki dayanışmamızı artırmalı, bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Bir ülkede çalışma barışı olmadan, o ülkenin sağlıklı üretim yapması, modernleşmesi, zenginleşmesi mümkün değildir. Emekçilerin mutsuz olduğu bir ülkenin refah için gereken sürdürülebilir çağdaş üretimi gerçekleştirmesi olanaksızdır. İşçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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