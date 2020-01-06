Başkan Karalar: "5 Ocak bizim onur günümüzdür"

06.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:27

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın Milli Mücadeleye ilk hissi veren kent olması ve 5 Ocak Kurtuluş Günü'ne götüren mücadelede büyük kahramanlıklar gösteren bir yer olarak onur duyulan kent olduğunu belirterek, "Artık isminin başına yiğit mi ekleriz, başka güzel bir sıfat mı? Adana en az benzer unvanlarını taşıyan diğer şehirler kadar bir unvanı hak etmiştir" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da işgal güçlerine karşı çok önemli direniş ve mücadele gerçekleştirildiğini ifade ederek, tarihsel süreci anlattı ve Adana'nın bir unvanı hak ettiğini bir kez daha dile getirdi.



Akkapı Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (AKYED) etkinliğinde katılımcılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak'ın büyük mücadeleler sonucu kazanılmış bir onur günü olduğunu belirterek, "Yüz yıl sonra bu işlerin kolay olduğunu düşününler var. Hatta Kurtuluş Savaşı'nı yok sayanlar var. Gelsinler bu toplumun Kurtuluş Mücadelesindeki emeğini, çektiği cefayı öğrensinler, ne olup olmadığını anlasınlar. Adana'da 1. Dünya Savaşı'nın ardından başlayan Fransız işgali sırasında, Ermenilerin de katıldığı büyük zulümler yaşamış milletimiz. Daha önce Adana'ya gelen ve Milli Mücadele kararını, Adana'da Adanalılardan aldığını güçle verdiğini dile getiren Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda Pozantı'da direnç yuvaları kurmak üzere harekete geçilmiştir. Sonra zulüm görenler direnç yuvaları kurmak için giderken Akkapı'dan, Cemil Nardalı Konağı'nın önünden geçerler. Onlara milli yemeğimiz olan keşkek sunulur. Burada, aralarında Cemil Nardalı'nın kardeşinin de bulunduğu 6 kişi işkencede şehit olur. Yine de kimseyi ele vermezler. Buradan geçerken korunan, beslenen ve ölüm pahasına ele verilmeyenler, Pozantı'da direnişe geçerek, Fransız-Ermeni saldırılarını durdurur ve kurtuluşun gerçekleşmesini sağlarlar. Mustafa Kemal Atatürk'te Kurtuluş Savaşı verme hissi uyandıran Adanalılar olarak, hepimizin gururudur bunlar. Bizim Atatürkçülüğümüze laf edenlere en güzel cevabı Gadir Hum gecesi verdik. 5 Ocak'ta kutlamaların burada yapılmasını ben başlattım. Bizlerin Atatürkçülüğüne laf uzatanlar gelsinler buranın tarihini okusunlar. Bizlerin nasıl yurtsever, nasıl vatansever, nasıl Atatürkçü olduğumuzu burada görürler. Bizim milli mücadeleden, laik Cumhuriyetten ve Mustafa Kemal Atatürk'ten başka yolumuz yok. İnşallah ben de sizin yetiştirdiğiniz bir insan olarak, sizin bir kardeşiniz olarak size hizmet ederek büyük gurur yaşatacağım. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.



5 Ocak Resepsiyonu



5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Günü dolayısıyla 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 5 Ocak Resepsiyonu düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin sivil ve askeri erkanı ile Adanalıların katıldığı resepsiyonda konuşan Başkan Zeydan Karalar, 5 Ocak Kurtuluş Günü'ne ulaşılmasını sağlayan tarihsel sürece değindi.



Başkan Zeydan Karalar, "Bugün Adana'nın onur günü. Adana düşman işgalinden kurtulmak için büyük mücadele vermiştir. Adana; Milli Mücadeleye ilk hissi veren kent olması ve 5 Ocak Kurtuluş Günü'ne götüren mücadelede büyük kahramanlıklar gösteren bir yer olarak onur duyduğumuz bir kenttir. Artık isminin başına yiğit mi ekleriz, başka güzel bir sıfat mı? Adana en az benzer unvanlarını taşıyan diğer şehirler kadar bir unvanı hak etmiştir. Daha önce de böyle başvurular var ama Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin'in bu çağrısına bütün siyasilerin destek vermesini, bu talebimizin yerine getirilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.



Resepsiyonun ardından 5 Ocak Kurtuluş Günü dolayısıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Didem Bekiroğlu ve öğrencilerinin hazırladığı bale gösterisi Adanalılarla buluştu.



Resitali izleyen Başkan Zeydan Karalar, sanata destek vermeye devam edeceklerini kaydetti ve gösterinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA