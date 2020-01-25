Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti
Haberler » Politika » Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti - Haberler

Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Elazığ il yönetimi, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

25.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:12
Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Yeniden il yönetimi, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İl Başkanı Erhun Karakuş ve beraberindeki yönetim kurulu, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balibey ile görüştü.

Karakuş yaptığı açıklamada muhtarların çok önemli görev üstlendiklerini belirterek, "Muhtarlarımızın fikirleri ve heyecanları bizim için önemlidir. Muhtarlarımızı ziyaret ederek yerel ve ulusal çözümler için fikir alış verişinde bulunuyoruz." dedi.

Dernek başkanı Balıbey de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri