Başkan Karakuş, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

25.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:12

Yeniden Refah Partisi Elazığ il yönetimi, Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İl Başkanı Erhun Karakuş ve beraberindeki yönetim kurulu, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balibey ile görüştü.

Karakuş yaptığı açıklamada muhtarların çok önemli görev üstlendiklerini belirterek, "Muhtarlarımızın fikirleri ve heyecanları bizim için önemlidir. Muhtarlarımızı ziyaret ederek yerel ve ulusal çözümler için fikir alış verişinde bulunuyoruz." dedi.

Dernek başkanı Balıbey de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA