Başkan Karakan'dan Şampiyonlara Kutlama

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü'nün kadın ve erkek takımlarını kutladı.

Karakan, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının kazandığı şampiyonluğun kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini vurgulayarak, "Viyana'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 3 kadınlardaki temsilcimiz Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı'nın tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluk kupasına uzanması, ülke hokeyimizin yakaladığı başarıyı gözler önüne sermektedir. Kulüplerimizin Avrupa şampiyonlukları milli takıma moral oldu." ifadelerini kullandı.

Kulüpler düzeyinde yakalanan başarıların milli takımlara da direkt olarak yansıdığını belirten Karakan, şunları kaydetti:

"Gaziantep Polisgücü'nde ve Bolu Belediyespor Kulübü'nde mücadele eden birçok milli sporcumuz var, inanıyorum ki bu sporcularımız Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda yaşadıkları başarıları milli takım formamızla da taçlandıracaklardır. Bir kulübe emek vererek kulübün Avrupa kupalarına katılmasını, ülkemizi temsil etme onurunu yaşamasını sağlamak, hatta oradan başarıyla ayrılıp şampiyonluk sevinci yaşamak, kolay olacak bir iş değil. Bu bağlamda Gaziantep Polisgücü ve Bolu Belediyespor Kulübü'nün kıymetli başkanlarını ve değerli yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum."