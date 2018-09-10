Başkan Karaduman: "Milletimize Hizmette Sınırımız Yok"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "AK Parti iktidarında çok önemli yatırımların yapıldığı Samsunumuz büyük değişim yaşadı. Ancak AK Parti olarak bizim milletimize ve hemşehrilerimize hizmette sınırımız yoktur, hiçbir zaman da olmadı" dedi.

4 saatlik toplantı

Samsun AK Parti'nin A Takımı toplantıda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin katıldı. 4 saat süren toplantıda, Samsun'un sorunların çözümü konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

"Ortak akılla hareket ediyoruz"

AK Parti Samsun İl Başknaı Av. Hakan Karaduman, yaptığı açıklamada, "AK Parti iktidarında çok önemli yatırımların yapıldığı Samsunumuz büyük değişim yaşadı. Ancak AK Parti olarak bizim milletimize ve hemşehrilerimize hizmette sınırımız yoktur, hiçbir zaman da olmadı. Biz milletimize hizmet için buradayız. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Samsunumuzu daha güzel noktalara getirmek için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşkilat olarak uyum içerisindeyiz

Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ile birlikte şehrimizi kalkındırmak, hemşehrilerimizin karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturmak için ortak akılla hareket edip istişarelerde bulunuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN