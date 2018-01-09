Başkan Karaduman Güven Tazeledi

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, 609 delegeden 326'sının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası 17. Olağan Genel Kurulunda 3 aday yarıştı. 891 delegeden 609'unun oy kullandığı seçimlerin sonunda Çetin Karaduman 326, Nevzat Orman 145, Arslan Yılmaz ise 133 oy alırken, 5 oy ise geçersiz sayıldı. 1989 yılından beri oda başkanlığı yapan Karaduman, 326 oy alarak tekrar Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı seçildi.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Karaduman, bekledikleri bir sonuç çıktığını söyleyerek, "Kazanan Van esnafı olmuştur. Esnafımız tekrar yönetimini seçmiştir. Bizler de esnafımızın bu güvenini boşa çıkarmayacağız ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yönetimimizle birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız inşallah. Ben bu duygularla oy veren vermeyen tüm esnafa teşekkür ediyorum. Seçimler ilimize, ülkemize esnafımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - VAN