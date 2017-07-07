Başkan Karaçanta, "Olimpik Yüzme Havuzu'nun Yolu Yapılacak"

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yolunu yapacaklarını belirtti.



Başkan Karaçanta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Kars'a yaptırılan ve yaklaşık 1,5 Milyon TL.'lik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yolu yapımının 2017 yılı programına aldıklarını, havuzun yolunun yapımına önümizdeki günlerde başlanacağını kaydetti.



Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Halitpaşa Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Komplekslerine giden yol hakkında açıklama yaptı.



Karaçanta, "Geçtiğimiz yıl ki yatırım ve çalışma programımızda kanalizasyon içme suyu ve yol kamulaştırma çalışmaları yapılmış olup, havuzun faaliyete geçtiği bu yıl içerisinde de yol çalışması en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır" dedi.



Karslıların yoğun ilgi gösterdiği Yüzme Havuzu'nun yapılacağı vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. - KARS