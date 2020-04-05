Başkan Karaca; "Girişlerin azalmasından dolayı Fethiye derin bir nefes aldı" Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, büyükşehirlere giriş ve çıkışların yasaklanması Fethiye halkı için sevindirici olduğunu söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, büyükşehirlere giriş ve çıkışların yasaklanması Fethiye halkı için sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirler hakkında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından, yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderilmeye başlandı.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca, yaptığı açıklamada; "Bizler şehre giriş – çıkışların yasaklanmasını il hıfzıssıhhadan beklerken sayın cumhurbaşkanımız bu açıklamanın gelmesi bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Belediye olarak her türlü tedbirlerin aldığını ifade eden Başkan Karaca, "Kurumlar ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Fakat dışarıdan gelen insanların risk teşkil ettiğini biliyoruz. Üç gün önce Hamburg'dan, İstanbul'a giriş yapan ve 18 Martta Fethiye'ye giriş yapan bir vatandaşın vefatı ile sonuçlanan bir pozitif vaka oldu. Şu anda ilçemizde 6 adet pozitif, 8 adete karantina altında alınmış vatandaşımız var, İstanbul'dan Muğla bölgesine çok yoğun bir giriş yaptığından dolayı hem halk hem belediye başkanı olarak çok rahatsız olduğunu" dile getirdi. Başkan Karaca konuşmasına şu şeklide devam etti; Bu girişlerin mutlaka durdurulması gerektiğini ifade etmiştik. Ciddi bir sorun ile karşılaşacağımızı ve bunun önüne geçemeyeceğimizi ifade ettik. Sevindirici haber Cumhurbaşkanımızdan geldi. Bu karar bizler için sevindirici oldu. Fethiye derin bir nefes aldı. Biz belediye olarak sağlık bakanlığının mevzuatları doğrultusunda çalışıyoruz.

Sokakta 65 yaş insanların fazla olmadığını görüyoruz. 20 yaş altı gençlerin birçok alanda görüyoruz. Onların taşıyıcı olduğu düşünülüyor. Onların taşıyıcı olmaması için onlardan sokağa çıkmamasını istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA