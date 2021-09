Başkan Karaca'dan emekli olan personele teşekkür plaketi

FETHİYE (AA) - Fethiye Belediyesinde emekliye ayrılan çalışanlar için plaket töreni düzenlendi.

Belediye bünyesi çalışan 30 personel, emeklilik hakkı kazanarak görevden ayrıldı. Emekli olan personel için Fethiye Belediyesi Kafeteryası'nda tören düzenlendi. Törende emekli olan personele Başkan Ali Karaca tarafından teşekkür plaketi ve başarı belgesi verildi.

Emekli olan belediye çalışanlarına hizmeti için teşekkür eden Karaca, "Fethiye güzelse sizler sayesinde güzel. Her köşesinde bir emeğiniz var. Emekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Ne kadar emekli olsanız da sizler benim büyüğümsünüz. Hayatın her alanında yine sizlerle birlikte olacağız. Her ne olursa olsun bir probleminiz olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Kısa sürede olsa sizlerle çalışma imkanı bulduk. Ben çok memnunum. Bundan sonraki hayatınızda tüm güzellikler sizlerle olsun. Ailenizle birlikte size çok güzel ve sağlıklı güler diliyorum." diye konuştu.