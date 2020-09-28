Başkan Karabıyık'tan ilçe başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti
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Başkan Karabıyık'tan ilçe başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti

28.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:47
Başkan Karabıyık'tan ilçe başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde yapılan ilçe kongreleri sonrası seçilen başkanlara 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde yapılan ilçe kongreleri sonrası seçilen başkanlara 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Karabıyık, geçtiğimiz günlerde 7'inci olağan ilçe kongrelerinde güven tazeleyen Osmaneli, Pazaryeri ve Bozüyük AK Parti İl Başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Karabıyık, "Osmaneli ilçe yönetim kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. AK Parti Osmaneli İlçe Başkanımız Şaban Güdem ve yeni yönetim kurulumuza çalışmalarında başarılar diliyorum. Ardından 7'inci olağan ilçe kongremizle güven tazeleyen AK Parti Bozüyük İlçe Başkanımız Hüsnü Ersoy ve göreve seçilen yeni yönetim kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçe teşkilatımız bu enerjisi ile Bozüyük'ümüzü ilk seçimlerde bize geri getirecek inşallah. Son olarak tekrar gücen tazeleyen AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanımız İsmail Soydan ve yönetim kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İsmail Soydan başkanımıza ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Karabıyık'tan ilçe başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti
Başkan Karabıyık'tan ilçe başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti
Başkan Karabıyık'tan ilçe başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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