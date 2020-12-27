Başkan Karabacak: "Yapılandırma yeniden revize edilmeli"
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Başkan Karabacak: "Yapılandırma yeniden revize edilmeli"

27.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:01
Başkan Karabacak:

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasının bu hafta sonu biteceğini hatırlatarak, "Hükümetten yapılandırmanın revize edilerek sürenin tekrar uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasının bu hafta sonu biteceğini hatırlatarak, "Hükümetten yapılandırmanın revize edilerek sürenin tekrar uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

Bugüne kadar geçen sürede 3 milyonu aşkın kişinin borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulunduğunu belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Henüz 450 milyar liraya yakın borç yapılandırılmak için bekliyor. Zamanın daralması ve pandemi etkilerinin esnafımızın üstünde devam etmesi nedeniyle Hükümetimiz tarafından yeniden revize edilerek süre uzatımı yapılmalıdır. Birçok esnaf ve sanatkarımız yaşamış olduğu iş kaybı nedeniyle yapılandırma süresi içerisinde müracaatlarda bulunamadı. Süre uzatımı ile birlikte 36 ay olarak belirlenmiş olan vade sayısı 60 ay olarak revize edilirse Esnafımıza ödeme kolaylığı sağlanmış ve böylelikle vergi ve prim borç yapılandırmasında beklenen rakamlara ulaşılmış olunur" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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