Başkan Karabacak: "Yapılandırma çalışması esnafımızı umutlandırdı"
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Başkan Karabacak: "Yapılandırma çalışması esnafımızı umutlandırdı"

18.10.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:20
Başkan Karabacak:

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hükümetin vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Konunun Hükümetimiz tarafından gündeme alınmış olması bizleri umutlandırdı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hükümetin vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Konunun Hükümetimiz tarafından gündeme alınmış olması bizleri umutlandırdı. Kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Vergi ve prim borcu yapılandırma çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğuna değinen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin vergi, SGK ve BAĞ-KUR prim borçları konusundaki yapılandırma çalışmaları bizleri ve esnaflarımızı umutlandırdı. Bu yapılandırma ile hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Yapılandırma sayesinde devlet alacağını tahsil ederken, esnafımız sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti, esnafımız da devletimiz de bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı. Konunun SGK Başkanımız dahil olmak üzere, Bakanlarımız ve milletvekillerimizle yapmış olduğumuz müracaat ve çalışmalar neticesinde TBMM'de imzaya açılarak Meclis Başkanımıza sunulmuş olması ve plan bütçe komisyonuna sevk edilmesiyle başlayan yapılandırma sürecinin tez zamanda Meclisten geçmesi temenni ediyoruz. Yapılandırmayla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızdan da hayırlı haberler vermesini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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