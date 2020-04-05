Başkan Karabacak'tan milli dayanışma çağrısı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Konya, Güncel

Başkan Karabacak'tan milli dayanışma çağrısı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tüm esnaf ve sanatkarları katılmaya davet etti.

05.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:39
Başkan Karabacak'tan milli dayanışma çağrısı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tüm esnaf ve sanatkarları katılmaya davet etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası çerçevesinde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının gün geçtikçe çığ gibi büyüdüğünü, bu bağlamda kampanyaya iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğine dikkat çekti. 84 meslek odası ve 55 bin esnaf ve sanatkarıyla KONESOB olarak koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını hatırlatan Başkan Karabacak, "Bizlerde ilk günden itibaren 84 meslek odamızdan süreçle ilgili görüş ve önerilerini yazılı olarak talep ettik. Mail adresimizden esnaflarımızın bize ulaşmalarını sağladık. Bize mail ve sosyal medyadan yol gösteren esnafımızın iletişim numaralarına dönerek istişare kültürünü farklı bir mecrada da başlatmış olduk. Esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerini ve çözüm önerilerimiz üzerine hazırlamış olduğumuz dosyalarımızı hazırlayıp ilgili bakanlıklara ulaştırdık, konuların da takipçisi olduk" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin örnek bir mücadele verdiğine dikkat çeken Başkan Karabacak, "Cumhurbaşkanımızın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası da birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi. Bu toplumsal dayanışmaya katkı vermek adına ekonomik durumu uygun olan esnaf ve sanatkarlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ile olandan olmayana inşa edilen gönül köprüsü kampanyasının tüm milletimizin bir kez daha kenetlenmesine vesile olacağına inanmaktayız. Bu necip milletin feraseti ile bu felaketin de üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah" diye konuştu.

"Kısa çalışma ödeneği genişletilmeli"

Kısa çalışma ödeneğinin genişletilmesini talep ettiklerini sözlerine ekleyen KONESOB Başkanı Karabacak, "Bilindiği üzere, taşıma, berber, kuaför, lokanta, kafe, kahvehane gibi meslek kolları da dahil olmak üzere genelgelerle kısıtlamaya gidilmiş ve Covid-19 tedbirleri sürecinde kapatılmış olan sektörlerimizde istihdam edilen ve kısa çalışma ödeneği kapsamına girmeyen part time, EK-6 gibi kısmi süreli çalışan arkadaşlarımıza ve bireysel çalışan esnaf ve sanatkarımıza yönelik bir çalışmanın daha yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda gerekli tüm girişimleri ve taleplerimizi ilgili Bakanlığa yaptık. Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanımızdan kısa çalışma ödeneğinin bahsi geçen çalışma sürelerinde de genişletilmesini talep etmekteyiz" dedi.

Başkan Karabacak, KONESOB olarak üyelerini her daim düşündüklerini ve bu bağlamda sicil işlemlerinde de kolaylık sağladıklarını belirterek, "65 yaş ve üstü esnaf ve sanatkarımızın sicil işlemlerini evlerinde yapıyoruz. Kıymetlimiz sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına teşekkür

Başkan Karabacak, "Süreçten etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız için hükümetimiz ve belediyelerimiz tarafından önemli imkanlar hazırlanmıştır. Bu imkanlar çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından iş yeri kapandığı için işsiz kalan esnaf ve sanatkarlarımıza ve yanlarında çalıştırdıkları işçiler için maddi sosyal destek sağlanacak. 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle KOSKİ tarafından esnaf bilgi sistemine kayıtlı tüm esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerinde 2 ay ücretsiz su hizmeti verilecek. Yine iş yeri kapandığı için işsiz kalan esnaflarımızın evlerine de 2 ay süreyle ücretsiz su verilecek. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz de kiracısı olduğu esnaf ve sanatkarımızdan 2 ay süreyle kira almayacak. Sağlanan bu imkanlar çerçevesinde biz de esnaf ve sanatkarlarımızın daima yanında olduğumuzu belirtiyor, süreci birlikte aşacağımıza olan inancımı tekrarlamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf teşkilatım adına başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, esnaf dostu Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve İlçe Belediye Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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