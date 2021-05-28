Başkan Karabacak'tan Bakan Muş'a hibe ve yapılandırma teşekkürü
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Başkan Karabacak'tan Bakan Muş'a hibe ve yapılandırma teşekkürü

Başkan Karabacak'tan Bakan Muş'a hibe ve yapılandırma teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret ederek hibe ve yapılandırma destekleri için tüm esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret ederek hibe ve yapılandırma destekleri için tüm esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Milletvekili Halil Etyemez ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Ziyarette son yapılan hibe ve yapılandırma desteklerine teşekkür edip, esnaf sanatkarlarımızın ve meslek odalarımızın sorunlarını aktararak önemli ve olumlu bir görüşmeyi gerçekleştirmiş olduk. Bakanımız Mehmet Muş'a, Milletvekilimiz Halil Etyemez'e ve esnafımızın dertleriyle hemhal olan Esnaf Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Necmettin Erkan'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Karabacak ziyaretin sonunda Bakan Muş'a günün anısına ahi sancağı hediye etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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