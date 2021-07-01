Başkan Karabacak: "Rehavete kapılmamalıyız"
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Başkan Karabacak: "Rehavete kapılmamalıyız"

Başkan Karabacak: 'Rehavete kapılmamalıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreciyle ilgili olarak, "Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve...

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreciyle ilgili olarak, "Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız. 11 Mart 2020'de başlayan kapanma ve kısıtlamalarla geçen pandemi süreci bugün itibariyle son buluyor. Pandemi döneminde büyük bir fedakarlık örneği göstererek sağlığı ve tedbirleri ön planda tutan on binlerce esnaf ve sanatkarımız işyerlerini kapatmak veya faaliyetlerini kısıtlamak zorunda kaldı. Bu süreçte esnafımız ve sanatkarımız ekonomik olarak büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Zorlandık ama sabrettik, kaybettik ama kanaatkar olduk, fırsat gözetmedik, canlar sağ olsun, vatan sağ olsun dedik. Her bir esnafımıza, sanatkarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bizler de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaflarımızdan ve odalarımızdan aldığımız öneri, talep ve istekleri ilgili makamlara iletmek suretiyle onların dertleriyle dertlenmeye çalıştık, çözümler ürettik. Yerelde Konya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve odalarımızın işbirliğiyle ortak çalışmalar yürüttük ve sürecin sonuna geldik. Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla bu sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamasız başlayacak yeni sürecin halkımıza, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını, kazasız bol bereketli geçmesini Yüce Mevla'dan diliyor, geçmişe dönmemek adına da özellikle aşı kampanyasına destek verilmesini hassaten rica ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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