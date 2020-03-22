Başkan Karabacak: "Hükümetimizden ek bir esnaf paketi bekliyoruz"
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Başkan Karabacak: "Hükümetimizden ek bir esnaf paketi bekliyoruz"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarın kira, stopaj, elektrik, su, doğalgaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemelerini yapamaz duruma geldiğini hatırlatarak, "Bir çok sektörde...

22.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:47
Başkan Karabacak:

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarın kira, stopaj, elektrik, su, doğalgaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemelerini yapamaz duruma geldiğini hatırlatarak, "Bir çok sektörde esnaf ve sanatkarlarımız mağduriyetler yaşamakta. Ekonomik istikrar kalkanı paketi gibi Hükümetimizden ek bir 'Esnaf Paketi' talep ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Cumhurbaşkanımızın, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdiği paketle açıklanan KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık kaynak seti bu hafta itibariyle yayınlanacak genelgelerle yürürlüğe girmiş olacak. Cumhurbaşkanımıza alınan tedbir ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyor, alınan karaların ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ahilik geleneğinden gelerek millet olma bilincini her daim sergilemiş olan esnaf ve sanatkarımız bu bilinçle hareket etmiş olup, hükümetimizin almış olduğu tedbirleri uygulamak suretiyle de bu mücadelede etkin bir rol üstlenmiştir. Faaliyetlerine devam eden veya kısıtlama getirilen meslek kollarındaki esnafımız da siftah etmeden dükkanlarını kapattığı gibi, okul servis aracı, kantin, kreş işletmecisi esnaflarımızın sözleşmeye esas tahsilatlarının hukuksal belirsizliği, özellikle de ulusal markalarca siparişlerin iptaliyle üretime ara vermek zorunda kalan ayakkabı sanayi gibi sektörlerimizde mağduriyetler yaşanmaktadır. Esnaf ve sanatkarımızın kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri maalesef devam ediyor. Bu ve bunun gibi nedenlerle Hükümetimizden ek bir esnaf paketi bekliyoruz" dedi.

"Yapılandırma ödemeleri ötelenmeli"

Konya Belediyelerinin mülklerindeki kiracılarıyla ilgili almış olduğu örnek kararı taktirle karşıladıklarını hatırlatan Başkan Karabacak, "Bu kararlardan sonra Çevre Bakanlığı da tüm belediyelere gerekli talimatı vermiş oldu ama özel mülklerle ilgili bir çalışmanın yapılması da mücadelenin ulusal olması açısından önem arz ediyor. Şuan hala ödemeleri devam eden 7020, 7143 sayılı kanundan faydalanan esnaf ve sanatkarlarımıza ait yapılandırmada olan borç ödemelerinin ötelenmesi ve yapılandırmalarının bozulmaması alınması gereken kararlardan biri olacaktır. Bu anlamda Hazine Bakanımızın yoğun mesaisine şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

"Etkin bir sicil düzenlemesi yapılmalı"

Bu zor dönemde esnaf ve sanatkarların krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Karabacak, "Bankalar esnafın geçmişini bahane ederek kredilerin önüne sicil engeli koymakta olup, esnafımız krediye bankaların inisiyatifiyle maalesef ulaşmakta güçlük çekmektedir. Etkin bir sicil düzenlemesi inisiyatiflerin önüne geçecektir. Bankaların inisiyatifine bırakılmadan minimum 50 milyon liralık sıfır faizli bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmalıdır. Verilecek olan kredi ile esnafımız yine devletimize olan borçlarını ödeyecektir. Bu nedenle her hangi bir kayıp bizce söz konusu değildir. Devreye alınacak olan asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneklerinde Esnafımıza yönelik değişiklikler yapılarak faydalanması sağlanmalıdır. Faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilerimize geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerimizin de maliyeti azaltılmış olacak" dedi.

"Prim borcu olan esnafın ilaç ihtiyacı karşılanmalı"

İki aydan fazla Bağ-Kur prim borcu olan esnafın muayene olup ilacını alamadığını hatırlatan Başkan Karabacak, "Bağ-Kur prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalıdır. Her türlü virüse karşı alınması gereken tedbirlerden bir tanesi de ilaca ulaşabilirliğinin önünün açılması olacaktır.

"Sorun küresel, mücadele ulusal"

Koronavirüs salgını yüzünden zor bir süreci millet olarak hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Başkan Karabacak, "Sorun küresel, mücadele ulusal. Bilmediğimiz, öngöremediğimiz tüm olumsuzlukları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet yetkililerimiz yaşıyor ve buna göre hareket ediyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, alacakları her türlü önlem ve tedbir ki 14 günlük karantina süreci de buna dahil olmak üzere millet olma bilinciyle sonuna kadar destekçisi olacağımızı ifade ediyorum. Bir can bizim içim çok önemli. Ne mutlu ki böylesine büyük bir milletin bir ferdi, neferiyiz. Devletine güven evde kal Türkiyem" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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