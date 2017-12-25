Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gençlerle bir araya gelerek, başta Kudüs olmak üzere gündeme dair konularla ilgili sohbet etti.



Emek Mahallesinde gençlerle buluşan Başkan Karabacak, burada yaptığı konuşmada, gençliğin her zaman arkasında ve yanında olduğunu belirterek, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanat etkinliklerinin ara vermeden devam ettiğini bildirdi.



Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Darıca Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik etkinliklerin yanı sıra bilgi evlerinde üniversiteye hazırlanan gençlere etüt desteği de verdiklerini anlatan Karabacak, gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi.