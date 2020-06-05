Başkan Karaarslan: Eczacılar için iade-i itibar istedi
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Başkan Karaarslan: Eczacılar için iade-i itibar istedi

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Mart ayının ikinci haftasında Kuşadası'ndaki bir eczacıya 'fahiş fiyatla maske sattığı gerekçesi' ile kesilen cezanın iptal edildiğini belirterek süreç kapsamında bu duruma düşen eczacılar için iade-i itibar talebinde bulundu.

Başkan Karaarslan: Eczacılar için iade-i itibar istedi
05.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:54

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Mart ayının ikinci haftasında Kuşadası'ndaki bir eczacıya 'fahiş fiyatla maske sattığı gerekçesi' ile kesilen cezanın iptal edildiğini belirterek süreç kapsamında bu duruma düşen eczacılar için iade-i itibar talebinde bulundu. Açıklamayı Kuşadası'ndaki ceza yazılan meslektaşı Selahattin Katırcıoğlu ile birlikte yapan Başkan Karaarslan, "Bu süreci eczacılarımız da oldukça fedakarlık ve başarı ile sürdürdü. Ülke genelinde 80 milyon Aydın ilinde ise 3 milyon adet maske halkımıza ücretsiz olarak dağıtıldı" dedi.

Türkiye'de Korona virüsle mücadelenin Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde ve halkın sağduyusu ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olduğunu kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, bu mücadelede birinci basmak sağlık hizmeti sunucusu olarak eczacıların önemli rol ve görevler üstlendiğini söyledi. Başkan Karaarslan " Mevcut ilaç ve sağlık hizmet sunumuna ilave olarak raporlu hastaların ilaçlarının hasta hastaneye gitmeden eczaneden almaları ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan maskelerin halka ulaştırılmasını bu süreçte verilen en önemli katkılardan ikisi olarak öne çıktı. Devletimiz tarafından gönderilen maskelerden Ülkemiz genelinde 80 Milyon, ilimizde ise yaklaşık 3 milyon adet maske halkımıza ücretsiz olarak ulaştırıldı" dedi.

"Maskelerin fiyatlarını arttıran eczacılar değil"

Salgının başlaması ile maske talebinde oluşan aşırı talebin arından bazı fırsatçıların maske fiyatlarını çok aşırı yükselttiğini ancak bu olayın sorumlusunun kamuoyuna sanki eczacılarmış gibi lanse edildiğini ileri süren Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Daha önce 50 adetlik paketini 15 TL'ye aldığımız maskelerin fiyatı, bu süreçten sonra adedi 4 TL'ye, kutu fiyatı 200 TL 'ye yükseldi. Bunların faturaları mevcut olup ispatlanabilir bir olgudur. Halkımız eczanelere geldiğinde haklı olarak bu yüksek fiyatlara isyan etti. Üzülerek fark ettik ki bazıları fahiş fiyatın sorumlusu olarak eczacıları gösterdi. Biz ısrarla bunun sorumlusunun biz olmadığımızı, istenirse bu artışı yapanlara rahatlıkla ulaşılabileceğini ifade ettik. Devletin yerinde müdahalesi ile fiyatlar düştü ve maskeler 1 TL 'ye satılabilir hale geldi. Dün fiyatı neye göre artırdınız, madem bugün uygun fiyatla verebiliyorsunuz, o gün niye vermediniz diye bu fırsatçı firmalara sorulması gerekiyor. Yakın zamanda 29 firma hakkında Rekabet Kurumu'nun fırsatçılık nedeniyle soruşturma başlattığı haberleri basına yansıdı. Bu da bizleri haklı çıkaran önemli bir gelişme oldu" ifadelerini kullandı.

"Kuşadası'ndaki eczacımıza kesilen ceza iptal edildi"

Bu süreçte güzel gelişmeler yaşanırken kendilerini üzen olayların da yaşandığını belirten Başkan Karaarslan, "Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kuşadası ilçemizde bir eczanemize fahiş fiyatla ürün sattığı iddiasıyla kesilen para cezası yapılan itirazlar ve sunulan belgelerle iptal edildi. Devletimizin bu yanlışı düzletmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Ancak haksız yere kesilen ceza ve bunun basın yoluyla ifşa edildiği süreçte halkımızın gözünde fırsatçı konumuna düşen tüm eczacılar için iade-i itibar istiyoruz. Bununla birlikte meslektaşımız Selahattin Katırcıoğlu'na o süreçte haksızlık yapıldığını değerli halkımızın bilmesini istiyoruz. Salgına karşı verilen mücadeledeki katkılarımız için teşekkür beklerken haksız yere cezalandırılmayı ve itibarımızın zedelenmesini asla hak etmedik" diyerek üyesi için iade-i itibar istedi.

Cezası iptal edilen eczacı Sehattin Katırcıoğlu, haklılığını ispat etmek için meslek odası ile mücadele verdiklerini belirterek "Evrakların incelenmesi sonucu herhangi bir kusurumuzun olmadığı görülerek kesilen ceza iptal edildi" diyerek bu süreçte kendisine sahip çıkan Aydın Eczacı Odası yönetimine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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