Başkan Kara Yaralı Askerleri Ziyaret Ederek Ev Yemekleri İkram Etti

Başkan Kara yaralı askerleri ziyaret ederek ev yemekleri ikram etti

KİLİS - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Devlet Hastanesinde yatan yaralı Türk askerleri ile Özgür Suriye Ordusu askerlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak ev hanımları tarafından hazırlanan yemekleri ikram etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman.Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi'nde yatan yaralı Türk askerleri ile Özgür Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kara, daha "Şefkat timi" tarafından bayanların hazırladığı ev yemeklerini ikram etti.

Belediye Başkanı Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Hareketi ile bölgenin teröristlerden temizlenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Bu operasyon Suriyeli misafirlerimizin güvenlikle ülkelerini dönmek içindir. Bu noktada yaralılarımız geliyor. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse Özgür Suriye Ordusu askerlere burada her türlü ihtimam gösteriliyor. Hiçbir eksiklikleri yok, her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bizim Kilisli bayanlar ile Şefkat timi tarafından hazırlanıyor. Kendi evlerinde yedikleri yemekleri aynısını askerlerinize bir ev sıcaklığı his ettirmek bir ana kucağı his ettirmek, bu yemekleri ikram ediyoruz. Askerlerimiz inşallah kısa sürede teröristleri bu bölgende temizlerler bizlerde rahat uyuruz" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman.Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu ise 4 Türk askeri 6 ÖSO askerinin hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Gereken ihtimamı gösteriyoruz. Hastalarımızın genel durumları iyi, en kısa zamanda askerlerimizin taburcu etmektir" dedi.