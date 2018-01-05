Başkan Kara "Şefkat Timi" ile bir araya geldi



KİLİS - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediye bünyesinde faaliyet gösteren "Şefkat Timi" ile bir araya geldi.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Gül Gazinosunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Başkan Hasan Kara, 2017 yılı başlarında 10 kişi ile kurulan "Şefkat Timi" bugün 27 gönüllü ve 103 belediye personeli olmak üzere toplam 130 kişiden oluştuğunu ifade ederek, "Belediyecilikte sadece üst yapıyı yapmak yetmiyor. Asıl mesele gönüllerine giden yolları yapmak gerekiyor. Sabah saat 08.00'de gömleklerini giyip tek tek gönülleri fetih etmeye çıkıyorlar Şefkat Timi bugüne kadar 2 bin 250 hane ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret edilen bu hanelerde, 92 Engelli, 107 Onarım yapılması gereken Ev 99 Kişisel Bakımı ve Ev Temizliği yapılması gereken yaşlı, 191 evde yemek yapamayan yaşlı 129 Yetim ve Öksüz ailesinin tespitini yaptı. Şefkat Timi, tüm şehirde sokak sokak dolaşarak çalınmadık kapı bırakmıyor. Yemek yapamayan yatağa mahkum muhtacımızın yemeklerini yapıyor, Sobasını kuramayan yaşlının sobasını kuruyor, Kirasını ödeyemediği için evinden atılana ev tutmasına yardım edip perdelerini alıp takıyor, Kömürü olmayana kömür buluyor, Hiç doğum günü kutlamamış olanlara pasta yaparak doğum gününü kutluyor, Kitabı olmayana kitap, oyuncağı olmayana oyuncak getiriyor. Yaşlı ve Engellilerin Kişisel bakımlarını ve ev temizliğini yapıyor. Hatta diyorlar ki 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' Bu kapsamda bir Engelli Gencimizin Düğün Hayalini bile gerçekleştirmişler. Şefkat Timi bugüne kadar 200 bin parçanın üzerinde Kıyafet Dağıtımını organize etti. Yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı bu yardımla. Tim, bugünlerde Gıda Kolisi dağıtıyor tüm kent merkezinde yetimin başını okşuyorlar, Öksüzün göz yaşını siliyorlar" diye konuştu. Şefkat timinde çalışan bayanlar ise ev gezilerinde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat, Kilis Belediyesinde görev yapan Şefkat Timi üyesi bayanlar katıldı.