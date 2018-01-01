Başkan Kara'nın Yeni Yıl ile Mekke ve Kudüs'ün Fethi Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Yeni yıl Mekke ve Kudüs'ün Fethi nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Kara, mesajında, yaşam standardını yükseltmek için sürdürdükleri hizmet yarışında bir yılı daha geride bırakmaya sayılı saatler kaldığını vurgulayarak, "2018 yılı Kilis'in çağdaş ve modern bir kent olması için, gerek imkanlarımızla yapma sözü verdiğimiz, gerekse girişimlerimizle kentimize kazandırdığımız eserlerin, birer birer hayata geçmeye başladığını gördüğümüz bir yıl oldu. ve geldiğimiz noktada 2018 yılının Kilis'imiz için her yönüyle yeni bir atılım yılı olduğunu göstermektedir. Bu gece ayrıca Mekke ve Kudüs'ün fethi. Bu fetih dinlerini sadece Allah'a adayan ve Allah'a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Efendimiz ve ashabına Allah'ın en büyük lütfudur. Mekke ve Kudüs'ün İslam ordusu tarafından fethedilmesi ile yeryüzünün tarihi değişmiş, insanlık içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden aydınlığa kavuşmuştur. İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke ve Kudüs'ün Fethi bütün dünyaya müsamaha ve insan hakları dersi vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmıştır. Başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulması için tıpkı Mekke ve Kudüs'ün fethinde olduğu gibi gönüllerin fethine ihtiyaç vardır. Tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 2019 yılında da çalışmalarımızın tüm hızıyla devam edeceğini belirtir, 'Yeni Yılı' sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmenizi dilerim" diye konuştu. - KİLİS