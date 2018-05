Başkan Kara'nın Tavuk Açıklaması

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bolu belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere 15 ton tavuk gönderildiğini, dar gelirli vatandaşlara tavuğun dağıtıldığını, sosyal medyada olayın çarpıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, Sosyal medyada üzerinden gerek belediyeye, gerek şahsına yapılan asılsız ve asparagas haberler ve halkın zihnini karıştırmak için yapılan paylaşımlar sonucu görülen lüzum üzerine bir açıklama ihtiyaç hasıl olduğunu ifade ederek, "Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Seben Belediye Başkanı, Gerede Belediye Başkanı, Yeniçağa Belediye Başkanı, Dörtdivan Belediye Başkanı, Karacasu Belediye Başkanı, Taşkesti Belediye Başkanları, İl Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyet ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı ve Kilis'e destek vermek adına 28 Nisan tarihinde ziyaretimize geldiler. Bu ziyaretin amacı Kilis halkına ve esnaflarımıza moral ve destek vermektir. Bu ziyaretleri öncesinde Bolu belediyesince halkımıza dağıtılmak üzere 1 tır yaklaşık 15 ton tavuk gönderdiler. Bu tavuklar belediyemiz sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı gıda bankamız tarafından halkımıza dağıtıldı. Bu dağıtımın halkımıza yapıldığına dair makbuz ve belgeler gıda bankamızda mevcuttur. Belediyelerimizin ziyaretleri sonucu yapılan bu alışverişler şehrimizin tüm mahallelerinden eşit olarak yapılmakta ve herhangi bir bölgeye ağırlık verilmemektedir. Alışverişlerde esnafın sattığı malzeme cinsine göre 250-900 TL arası alışveriş yapmaktadır. Bu alışverişlerde alınan malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Gıda Bankasına iletilmekte ve burada 10 Kısma ayrılmaktadır. 10 Kısma ayrılan bu malzemeler yine belediyemize ait 10 adet kurs merkezine iletilmektedir. Kurs merkezlerinde Şefkat Timi olarak adlandırılan 130 kişilik bayan ekip bu malzemeleri daha küçük poşetlere taksim ederek sorumluluk alanlarındaki muhtaç ailelere dağıtmaktadır. Dağıtım fotoları mevcuttur" dedi. Başkan Kara, "Kilis'imize gelen belediye ve kurumların yapmış oldukları tüm çaba ve gayretleri teşvik ediyoruz. Amacımız Kilis'imizin her platformda maddi manevi desteklenmesini sağlamak ve adını en güzel şekilde duyurmaktır. Fakat sosyal medyada kendilerini halkın sözcüsü ve hesap sorucusu olarak gören siyasi görüş çatısı altına sığınan ve toplumsal etikten nasibini alamamış Kilis düşmanları, gelen bu ürünlerin farklı yerlere, askere geldiğini ima ederek yanlış ve kasıtlı olarak halkı ve kamuoyunu yanlış yönlendirip yapılan çalışmalara gölge düşürmeye çalışmaktadırlar. Askerlerimize gelen yardım ve malzemeler valilik eliyle teslim alınır ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kontrol edilip askerlerimize verilerek süreç ilerler. Gelen tavuklar tamamen Bolu belediyesi tarafından Kilis halkı için gönderilmiş ve bu şekilde Belediyemize teslim edilmiştir. Şahsımın başlattığı Kilis'e destek kampanyası süreci. Ayrıca yapmış olduğumuz girişimler ile Ak Parti Genel merkezimizin talimatı sonucu tüm belediyeler ilimize davet edilerek Kilis'e destek ziyaretleri düzenlemesi sağlanmıştır. Bu vesile ile belediyeler ziyaret etmiş ve neredeyse her sokağı her esnafı ziyaret edilerek destek sunulmaya çalışılmıştır. Kilis'e bir lira katkısı olmayan, bir kişiyi bile getirememiş eleştiren kişilere soruyorum nereye ne yaptınız kime ne destek verdiniz. Bu zorlu süreçte köstek olmaktan, eleştirmekten başka ne yaptınız.Halkımıza dağıtılan ürünleri,gıdayı,tavuğu bile siyasi malzeme haline getirecek kadar ucuz zihniyetlerin değil memlekete, kendilerine bile hayrı yoktur. Bu tip insanların toplumdan tecrit edilerek dışlanması, toplumsal barış ve huzur için elzemdir. Biz Kilis Belediyesi olarak Kilis için elimizden gelenin en iyisini ve fazlasını yaparak her zamankinden daha da çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS