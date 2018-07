Başkan Kara'nın Srebrenitsa Katliamı Açıklaması

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 11 Temmuz 1995 tarihinde insanlık tarihine kara bir leke sürüldüğünü söyledi.

Başkan Kara, tüm dünyanın gözü önünde 8 bin 372 masum Boşnak haince ve alçakça şehit edildiğini ifade ederek, "Bu katliamın 23'üncü yıl dönümünde hayatını kaybederek şehit olan tüm masum Müslümanlara Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Bu katliamın sancılarını Kilis halkı çok iyi hissetmektedir. Yanı başımızda patlak veren savaş sonrası her şeyini kaybeden insanlara yüreğinizi açarak yardımcı oldunuz. İslam şuuru ile hareket ederek kardeşlik bağına sımsıkı sarıldınız. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi 'Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu yardımsız bırakmaz; onu tahkir etmez' hadis-i şerifinin gereğini yerine getirdiniz. Yetmedi, Türk devletinin güçlenerek İslam cumhuruna hamilik etmesi için başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hep destek verdiniz. Güçlü bir Türkiye olduğu sürece yeni Srebrenitsa katliamlarına kimsenin yeltenemeyeceğini tüm dünyaya deklare ettiniz. Bugünde ellerimizi semaya açarak ölen masum siviller için dualar ediyor, zalimlerin cezalandırılması için yine ondan yardım diliyoruz. Allah, İslam dünyasına birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi nasip etsin ve Türkiye liderliğinde tüm İslam topraklarına huzurlar ihsan buyursun. Sözlerime kardeş ülke Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegoviç'in 'Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler' sözleri ile son veriyor, dualarınızda yer bulabilmeyi tüm kalbimle umut ediyorum" diye konuştu. - KİLİS