Başkan Kara'nın Regaip Kandili Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Regaip Kandili, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da kapsayan mübarek üç ayların başlangıcı olduğunu belirtti.

Kara, "Regaip'in, rağbet edilen, çok kıymet verilen, ihsan ve bağışlanma anlamına geldiğini, Regaip Gecesi, Müminlere Allah'ın rahmetinin bol bol ihsan edildiği, yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği gecedir. Regaip Kandiliyle başlayan üç aylar iklimi, müminler için adeta manevi hasat mevsimidir" dedi.

Kandillerin İslam Alemi için büyük önem arz ettiğini kaydeden Başkan Kara, Regaip Kandilini büyük bir manevi coşku içerisinde karşıladıklarını ve bu tip günlerde kalplerin yumuşayıp, insanların biraz daha mana alemine yöneldiğini söyledi.

Belediye Başkanı Kara, "Regaip Kandili, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da kapsayan mübarek üç ayların başlangıcıdır. Bu dönemlerde toplumumuzdaki şefkat, merhamet, yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, Recep Ayı'nın ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir mevsimdir. Bu nedenle, bu kandil günleri, bizlere Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu vesileyle, Kilisli hemşerilerimizin ve tüm İslam Aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" dedi. - KİLİS