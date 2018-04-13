Başkan Kara'nın Miraç Kandili Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara "Miraç Kandili" münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Kilis halkı ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mesajında "Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilinin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor. Kilis halkı ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS