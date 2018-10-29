Başkan Kara'nın Kızılay Haftası Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kızılay haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, mesajında Kızılay'ın 1868 yılından bugüne kadar savaş ve doğal afetler karşısında insanların acılarını dindirmeye ve yaralarını sarmaya çalışan, milletin yüz akı kuruluşlarından biri olarak insani yardım faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Başkan Kara, mesajında, "Türk Kızılay'ı imdat diyen herkesin hemen yanı başında olmuştur. Nerede bir afet, bir savaş veya mağduriyet varsa orada Türk Kızılay'ını görürsünüz. Gıda, giyim, barınma, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları hızla gideren bu teşkilatın çalışmalarında özellikle son yıllarda ülkemiz sınırları dışında da etkin faaliyetleri göze çarpıyor. Yaptıkları çalışmalarla Türk milletinin medar-ı iftiharı haline gelen Türk Kızılay'ı milletinden aldığı maddi ve manevi desteklerle her geçen gün güçlenmektedir. Bu güzide kurumun başarılı çalışmalarına bundan sonra da devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Kızılay'ın Kilis'imizde yürüttüğü çalışmaları da gururla takip ediyoruz. İlimizde yürüttüğü çeşitli kampanyalar, Kızılay'ın işlevselliğinin güzel örneklerindendir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, vatandaşlarımızı yardımlarıyla Kızılay'a desteklerini devam ettirmeye davet ediyorum. Bu duygularla, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Kızılay'ın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımın Kızılay Haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - KİLİS