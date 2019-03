Başkan Kara'nın 8 Mart Kutlaması

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, toplumun yapı taşı olan kadınların, haklarının sağlanması yolunda atılan adımların simgesi olarak önemli bir gün olduğunu belirterek, "Ancak kadın bir gün değil her gün hatırlanmalı, herhangi bir ayrım yapılmaksızın toplumun olmazsa olmazı olduklarını göstermek gerektir ki kadınlar hak ettiği değeri bulsun. Kadın sadece bir anne değil; öğretmen, psikolog, danışman ve anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol üstlenmektedir. Kadınlarımız sadece evin içinde değil iş ve toplumsal hayatımızda da çok önemli bir role sahiptir. Biz Kilis Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettik ve bayanlarımızı hiçbir zaman geri planda bırakmadık. Belediye çalışmalarımızda bayan kardeşlerimizden büyük destek aldık ve aynı zamanda da kadınlarımıza toplumsal alanda rol almaları için büyük destek verdik. Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlar, geçmişten günümüze kadar hayatın her evresinde başarılı bir şekilde kendini göstermiş, örf ve adetlerimize göre yuvaların gerçek sahipleri olmuşlardır. Ailenin ve toplumun temel direğini oluşturan kadınlarımıza sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum. Bu vesile ile başta Kilis'imizin kadınları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

