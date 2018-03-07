Başkan Kara'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara mesajında, Kadın, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyi olduğunu ifade ederek, "Malumunuz Kilis'te, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanarak tedavi gören askerlerimiz oldu. Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerimizde ki kadınlar tarafından yemekler yapıldı ve Mehmetçiklerimize ikram edildi, atkı ve bereler örüldü. Yine Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerimizde Mehmetçiklerimiz için Fetih sureleri okundu kadınlarımız ilahi ve fiziki destekle Mehmetçiklerimize moral kaynağı oldu. Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.' Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir" dedi. Kara, "Bizlerin de, kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Kilis Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Güçlü omuzlarında Türkiye'yi yükseltecek kadınlarımızın gününü en samimi duygularımla kutluyorum. Kadınlar için önemli olan bu günün yılın 1 günüyle sınırlı kalmaması dileğiyle kadına şiddetin olmadığı, saygıda kusurun edilmediği çevremizde açan en güzel çiçekler olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KİLİS