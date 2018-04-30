Başkan Kara'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle bir mesaj yayımadı.

Başkan Kara, 1 Mayıs emek en yüce değerdir diyenlerin bayramı olduğunu ifade ederek, "1 Mayıs bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adıdır. Bu tarih emekçilerin alın teri ile yazılmıştır. Emeğin evrensel değerlerine ulaşmak için mücadele her zaman daha iyiyi aramanın yolu olacaktır. Ülkemizde emekçilerin neredeyse yarısı kayıtsız çalışmaktadır. Sendikalaşma işten atılmanın sebebi olmakta ve taşeronlaşma son hızla arttığı ülkemizde güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın önü açılmak istenmektedir. Ülkemizde iş kazaları işçi cinayetleri halini almıştır. İş kazalarındaki ölümler trafik kazalarındaki ölüm sayısı ile yarışır olmuştur. Emekçi, tarlada, fabrikada, hastanede, gemide, bilgisayar başında, okulda, üniversitede, büroda, evde, direksiyon başında ve daha birçok alanda daha güzel yarınların hayallerini kurmak istiyor. Bu hayalleri hep birlikte gerçekleştirmek için emekçilerin üretimden gelen gücünü kullanması en doğal hakkıdır. Bu düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" diye konuştu. - KİLİS