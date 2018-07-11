Başkan Kara Mahalle Sakinleriyle Toplantıları Devam Ediyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kent merkezindeki mahalleri ziyaret ederek vatandaşlar ile toplantı yaparak, sorunları yerinde tespit ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları, Ahmet Polat, Cuma Özdemir, Kadir Çirtikoğlu ve belediye birim müdürleri ile birlikte önceden tespit edilen, mahalleri ziyaret ederek, buradaki vatandaşlar ile sohbet ederek, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ederek, çözümü noktasında girişimlerde bulunuyor.

Başkan Kara, Şıhlar Mahallesi, Gazze Parkı civarı ve İslambey Parkı civarındaki vatandaşlarımız ile bir araya geldiklerini ifade ederek,"İsteklerini dinleyip imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştık. Biz Kilis için Kilisliye hizmet etmek için buradayız. Sizlerin duası bizim en önemli gayemiz. Sizden duyacağımız bir Allah razı olsun kelimesi için gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS