Başkan Kara'dan "Suyu İsraf Etmeyin" Çağrısı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını belirterek vatandaşlardan suyun israf edilmemesini istedi.

Başkan Kara, Kilis'te yaşanan kuraklık ve nüfus yoğunluğu sebebiyle 2017 Temmuz ayından bu yana rutin olarak 21: 00/ 07: 00 saatleri arasında her gün su kesintisi yaptıklarını ifade ederek,"Kurban Bayramı nedeniyle 1.gün sabah 04: 00 de suyumuzu açtık. Şehrin alt bölgelerinde 17: 00 de üst bölgelerde 21: 00 de kapama yaptık. Bayramın 2.günü Sabah 09: 00 itibariyle de şehre su verdik, bölgelerin yerleşim yüksekliklerine göre dolum süreleri değişmektedir. Ekiplerimize bölgelerin kontrollerini yaptıktan sonra diğer bölgelere su gitmesi için kapatma yapmaktadır. Bayram döneminde bu işlemi yapma sebebimiz su kullanımlarının normal dönemlerden iki kat daha fazla olmasıdır. Bu yolla depo su seviyelerini kurtarıp şehrin tamamının su alabilmesini sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız alt bölgelerde su kullanırken lütfen ihtiyaçtan fazlasını tüketmeyelim ki üst bölgelerdeki vatandaşlarımıza da suyumuz yetişebilsin. Su israfı yapmayalım boşa akan suları kapatalım" diye konuştu. - KİLİS