Başkan Kara'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Sarıkamış Şehitlerini anma nedeniyle mesajı bir mesaj yayımladı.



Başkan Kara, 1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki Birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber dağlarında donarak şehit olmasının 103. Yılında andıklarını ifade etti. Başkan Kara, "Yokluklar içinde kış şartlarında giyecek bir elbisesi bile olmayan 90 bin Kahraman Türk Askerinin bir birlerine sarılı halde donarak şehit olması 103 yıldır Türk Milletinin büyük bir acıyla kalbini sızlatmaktadır. Türk Milletini tarihten silmek üzere dört bir yandan kudurmuş gibi saldıran düşmana karşı canını ortaya koyan kahramanlarımızın mübarek naaşları aylarca kar ve buz altında kalmıştır. Bugün gönderde çekili bir Bayrağımız, üzerinde yaşadığımız bir Vatanımız varsa bu Kahramanlarımıza borçluyuz. Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" dedi. - KİLİS