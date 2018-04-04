Başkan Kara'dan Öğrencilere Moral

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine Halfeti- Şanlıurfa gezisi ve Söğütlüdere kahvaltı sözü verdi.

Sabah erken saatlerde yürüyüş yaparken Nedim Ökmen Anadolu Lisesini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara, Okul Müdürü Ali Kalli ile öğretmenler ile bir araya geldi. Daha sonra Lisi son sınıfta okuyan öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Kara, Öğrencilerin Kilis'te gördükleri eksiklikler ve yapılmasını istedikleri konular hakkında görüş alış verişinde bulundu. Kara, "Lise son sınıf öğrencilerimizle bir araya gelerek sınav öncesi moral vermek istedim. Sınav öncesi moral olması için Halfeti-Şanlıurfa gezisi öğrencilerimiz için düzenleyeceğiz. Ayrıca Söğütlüdere de öğrencilerimiz ile birlikte kahvaltı yapacağız" dedi. - KİLİS